Il Leeds con una maglia speciale contro la Superlega: "Il calcio è dei tifosi" (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Leeds contro la Superlega. Durante il riscaldamento prima della partita contro il Liverpool, i giocatori del Leeds sono scesi in campo con una maglia speciale recante una scritta eloquente. Sulla parte posteriore c'è scritto: "Football is for fans", sul davanti, invece, la scritta "Guadagnatela", riferita alla qualificazione alla Champions League. All'interno dello stadio, un grande striscione con la stessa scritta. Non solo: prima del fischio di inizio della partita, un piccolo aereo ha sorvolato il campo con la scritta "dici no alla SuperLeague". Football is for the fans. pic.twitter.com/9oQj2PM6l4 — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021 L'articolo ilNapolista.

