Hongqi S9, la hypercar disegnata da De Silva debutta a Shanghai (Di lunedì 19 aprile 2021) Bellezza ed eleganza da una parte e tecnologia all'avanguardia dall'altra, sono gli elementi essenziali alla base della Hongqi S9, la nuova hypercar nata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Silk Ev, ... Leggi su motori.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Bellezza ed eleganza da una parte e tecnologia all'avanguardia dall'altra, sono gli elementi essenziali alla base dellaS9, la nuovanata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Silk Ev, ...

Advertising

anna30048679 : RT @VikyBorgomeo: nuova Hypercar disegnata da Walter De Silva e' la cinese Hongqi S9, nata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Silk Ev,… - VikyBorgomeo : nuova Hypercar disegnata da Walter De Silva e' la cinese Hongqi S9, nata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Sil… - radioitaliacina : Hongqi S, luce verde per hypercar EV da gruppo banche cinesi - NotessRenting : RT @ANSA_Motori: Buone notizie dalla Cina per la prosecuzione del programma Silk EV nella 'Terra dei Motori' e relativo alla costruzione de… - ANSA_Motori : Buone notizie dalla Cina per la prosecuzione del programma Silk EV nella 'Terra dei Motori' e relativo alla costruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Hongqi hypercar Hongqi S9, la hypercar disegnata da De Silva debutta a Shanghai Bellezza ed eleganza da una parte e tecnologia all'avanguardia dall'altra, sono gli elementi essenziali alla base della Hongqi S9, la nuova Hypercar nata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Silk Ev, al suo debutto internazionale al Salone Automobilistico di Shanghai, che sara' aperto al pubblico dal 21 al 28 aprile ...

Unica (o quasi): solo 10 esemplari per l'hypercar da 1,8 milioni di euro Unica sì, ma il proprietario potrà farsi una copia Gli inventori di questa mirabolante Hypercar ...costruirà il mega stabilimento da cui usciranno le supersportive ibride serie S con il marcho Hongqi. ...

Hongqi S9, la hypercar disegnata da De Silva debutta a Shanghai La Sicilia Hongqi S9, la hypercar disegnata da De Silva debutta a Shanghai L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

De Silva torna in pista: ecco la sua Hypercar Si chiama Hongqi S9, è elettrica, ed è realizzata dai cinesi del Gruppo Faw e del gruppo Silk Ev. Il colore rosso? "Un simbolo del contatto ...

Bellezza ed eleganza da una parte e tecnologia all'avanguardia dall'altra, sono gli elementi essenziali alla base dellaS9, la nuovanata dalla partnership tra il Gruppo Faw e Silk Ev, al suo debutto internazionale al Salone Automobilistico di Shanghai, che sara' aperto al pubblico dal 21 al 28 aprile ...Unica sì, ma il proprietario potrà farsi una copia Gli inventori di questa mirabolante...costruirà il mega stabilimento da cui usciranno le supersportive ibride serie S con il marcho. ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Si chiama Hongqi S9, è elettrica, ed è realizzata dai cinesi del Gruppo Faw e del gruppo Silk Ev. Il colore rosso? "Un simbolo del contatto ...