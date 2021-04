Grillo: Nadia Terranova, 'è uno di quei giorni in cui il mondo è costretto a un passo indietro' (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Vorrei dire una cosa su quel video di Beppe Grillo, visto che lui chiede narrazione e allora stiamo solo nel merito di quel tipo di narrazione. È uno di quei giorni, che le donne sono purtroppo abituate a vivere, in cui il mondo è costretto a un passo indietro gigantesco, come una folata che ti risospinge e sembra non darti altro destino. Siamo più forti. Ma quanta fatica, tutte le volte". Lo scrive sui social la scrittrice Nadia Terranova, commentando il video di Beppe Grillo sul figlio. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Vorrei dire una cosa su quel video di Beppe, visto che lui chiede narrazione e allora stiamo solo nel merito di quel tipo di narrazione. È uno di, che le donne sono purtroppo abituate a vivere, in cui ila ungigantesco, come una folata che ti risospinge e sembra non darti altro destino. Siamo più forti. Ma quanta fatica, tutte le volte". Lo scrive sui social la scrittrice, commentando il video di Beppesul figlio.

