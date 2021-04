Gemma Galgani riceve uno stipendio a Uomini e Donne? | L’indiscrezione che spiazza (Di lunedì 19 aprile 2021) Gemma Galgani è una storica dama di Uomini e Donne, da sempre in lite con l’opinionista Tina Cipollari, sua rivale. Molti però in questi anni si sono chiesti se la dama riceva un compenso per la sua partecipazione al dating show. Gemma Galgani-Political24Gemma Galgani è uno dei volti più celebri di Uomini e Donne, una vera star del Trono over della trasmissione di Maria De Filippi, dove è nota anche per essere la rivale dell’agguerrita opinionista Tina Cipollari che la critica spesso. La donna ha lavorato da sempre nel mondo dello spettacolo facendo una bellissima carriera che l’ha portata a diventare direttrice del Teatro Alfieri di Torino, città che ha lasciato da poco per trasferirsi a Roma. Lì ha potuto incontrare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)è una storica dama di, da sempre in lite con l’opinionista Tina Cipollari, sua rivale. Molti però in questi anni si sono chiesti se la dama riceva un compenso per la sua partecipazione al dating show.-Political24è uno dei volti più celebri di, una vera star del Trono over della trasmissione di Maria De Filippi, dove è nota anche per essere la rivale dell’agguerrita opinionista Tina Cipollari che la critica spesso. La donna ha lavorato da sempre nel mondo dello spettacolo facendo una bellissima carriera che l’ha portata a diventare direttrice del Teatro Alfieri di Torino, città che ha lasciato da poco per trasferirsi a Roma. Lì ha potuto incontrare ...

Advertising

TheCarbayon : @hipsterdelcazzo Ma Gemma Galgani e Gianni Sperti che opinione hanno sulla SuperLega? - chapmns : per il gfvip6: il cast di ti spedisco in convento e quello di desperate housewives di napoli daniela martani marina… - lastelluccia1 : Preghiera composta da Santa Gemma Galgani per ottenere grazie. Per Alessandra ???? @RepettoTiziano @CIRENEI2… - lastelluccia1 : Preghiera composta da Santa Gemma Galgani per ottenere grazie. Per Alessandra ???? - zazoomblog : Uomini e Donne rivelazione choc di un ex cavaliere che usciva con Gemma Galgani: “Sono uscito dal programma devasta… -