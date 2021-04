Flash News di Lunedì 19 Aprile 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 aprile 2021) E’ bufera nel mondo del calcio internazionale dopo la creazione di una Super Lega con un proprio torneo autonomo. L’iniziativa è stata annunciata e ufficializzata nella notte da 12 club Europei, tra cui gli italiani Juventus, Milan e Inter. Le istituzioni calcistiche FIFA e UEFA si oppongono e ora minacciano azioni legali. Il tema coinvolge anche i Governi, critiche sono arrivati dall’UE e da Paesi come Francia e Regno Unito; In calo i nuovi casi da Coronavirus in Italia, sotto quota 13.000 ma a fronte del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. In lenta diminuzione anche la pressione sui reparti ordinari e terapie intensive. Pressione che resta, però, sopra la soglia di allerta. In calo ma sempre alto il numero dei morti: 251 in 24 ore; Superati 15 milioni di dosi somministrate in Italia. Per il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nella lotta alla pandemia si ...