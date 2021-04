F1 | Helmut Marko rilancia | “La Red Bull è la macchina più veloce | ma consumiamo di più le gomme”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il GP di Imola ha sorriso all’olandese Max Verstappen e la Redha ottenuto un successo importante per rispondere con le rime a Lewis Hamilton e alla Mercedes. La prova sul circuito del Santerno ha confermato le qualità della RB16B che, in termini di prestazione pura, è quella che ha dato le maggiori garanzie e permesso all’orange di centrare una vittoria significativa visto che mai era arrivato un risultato di questo genere per Max nelle gare italiane del Mondiale di F1. Pertanto, la candidatura di Verstappen a rivale n.1 di Lewis esce rafforzata dal fine-settimana dell’Enzo e Dino Ferrari e si guarda al prossimo appuntamento del campionato in Portogallo con fiducia. Ad analizzare la situazione è stato l’austriaco, consulente della scuderia di Milton Keynes che, in un’intervista a Sport1.de ha espresso il suo punto di ...

' Ho detto all'inizio dell'anno che questa è la stagione più difficile per noi da quando siamo in Formula 1 - ha commentatoal sito Formel1.de - da un lato siamo ovviamente influenzati ...Nel 2014 Carlos Sainz ha vinto la World Series by Renault 3.5, ma la 'mossa Verstappen' da parte disembrava aver chiuso allo spagnolo le porte della F1 poi apertesi lo stesso in un ...Ad analizzare la situazione è stato l’austriaco Helmut Marko, consulente della scuderia di Milton Keynes che, in un’intervista a Sport1.de ha espresso il suo punto di vista. “In questo momento la ...Il GP di Imola ha sorriso all'olandese Max Verstappen e la Red Bull ha ottenuto un successo importante per rispondere con le rime a Lewis Hamilton e alla Mercedes. La prova sul circuito del Santerno h ...