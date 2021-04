Covid | lo studio | i guariti sono immuni per almeno 7 mesi

(Di lunedì 19 aprile 2021) Più del 90% degli individui infettati dal Coronavirus sviluppa anticorpi circa 1 settimana dopo l’insorgenza dei sintomi. Ora si è arrivati a stabilire che i titoli degli anticorpi neutralizzanti contro la proteina spike SARS-CoV-2rilevabili ancora perdopo l’infezione primaria: è questo il risultato di unopubblicato sulla rivista scientifica The Lancet, e ripreso dal Corriere, che allunga il periodo dità al virus per chi lo ha già contratto in passato. Loaveva come obiettivo stabilire se la reinfezione fosse sintomatica o asintomatica, se gli individui reinfettati fossero infettivi per gli altri e la durata dell’tà dalla prima infezione. Alla ricerca hanno preso parte operatori sanitari, personale di supporto e ...

Un recenteavverte come le forniture globali di gomma si stiano lentamente esaurendo in ...dell' aumento della domanda di guanti in gomma e nastro da imballaggio durante la pandemia di- ...Il costante rispetto delle linee guida sull'attività fisica è fortemente associato a un rischio ridotto di esiti gravi da- 19 tra gli adulti infetti. Unoosservazionale su quasi 50.000 persone , pubblicato nei giorni scorsi sul British Journal of Sports Medicine, suggerisce che un'attività fisica regolare ...I soggetti guariti restano immuni per almeno 7 mesi. Gli oltre 3 milioni di guariti in Italia possono trarre un sospiro di sollievo. Seco ...Per il sociologo-scrittore Prof. Rocco Turi è arrivato il momento di permettere ad ogni cittadino del mondo di potersi scegliere il vacchino che vuole, senza per questo essere considerato “contro”. Qu ...