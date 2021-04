Conferenza sul futuro dell' Europa | al via piattaforma digitale

(Di lunedì 19 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il comitato esecutivosul, che comprende rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio'Unione europea ea Commissione europea, inaugura lamultilingueper lasul, invitando tutti i cittadini'UE a contribuirvi per dar forma al loroe a quello di tutta l'. La, disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di tutta l'Unione di condividere e scambiare idee e opinioni attraverso eventi online.La presidenza congiuntaa ...

Già prima dell'evento formale del 9 maggio permetterà ai cittadini partecipare agli eventi e di dire la propria su una serie di temi selezionati. Funziona come un social network: si può sostenere dell ...