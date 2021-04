Ceferin: “La Superlega è uno sputo in faccia. Chi ci gioca non farà Mondiali ed Europei” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è uno sputo in faccia a quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio”. Il Presidente dell’Uefa non l’ha presa bene. I ribelli li chiama “quei 12”, “quella sporca dozzina”, con un disprezzo palesato anche dalle parole che sceglie di usare nella prima conferenza stampa post-annuncio della Superlega. “L’Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. L’Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) “Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E grazie ai governi. Questa idea è unoina quelli che amano il calcio. Non lasceremo che ci portino via il calcio”. Il Presidente dell’Uefa non l’ha presa bene. I ribelli li chiama “quei 12”, “quella sporca dozzina”, con un disprezzo palesato anche dalle parole che sceglie di usare nella prima conferenza stampa post-annuncio della. “L’Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. L’Uefa non è solo una questione di soldi, lasì. Sono gli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualche persona la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro ...

Advertising

capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - capuanogio : #Ceferin: 'La #Superlega è una proposta orribile. I pochi club che aderiscono sono mossi da avidità' - Nerot45888119 : RT @FBiasin: #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori impegnati nella #Superlega non potranno partecipare né ai #Mondiali né all'#Europeo'. Il risch… - SkySport : ?? SUPERLEGA ?? Le durissime parole del presidente Uefa Ceferin ?? - alepulv76 : RT @marifcinter: +++ I 12 club aderenti alla Superlega hanno già pronta una risposta legale alla minaccia di causa per danni avanzata dalla… -