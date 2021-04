Attacco hacker a Noipartigiani it | il Memoriale della Resistenza L’Anpi | “I partigiani fanno ancora paura al fascismo di oggi”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Unha oscurato nella serata di domenica.it, il. L’informatico è avvenuto nel momento in cui il progetto – che raccoglierà 500 videotestimonianze di partigiane e– veniva presentato a Che tempo che fa di Fabio Fazio. In nottata i tecnici delsono riusciti a risolvere il problema. Gad Lerner, coordinatore del progetto con Laura Gnocchi, ha spiegato su twitter che la polizia postale ha riferito che l’intrusione “è stata organizzata accuratamente con impiego di risorse economiche significative”. Nell’ultimo anno, in cui a causapandemia convegni, dibattiti e presentazioni si sono spostate sulle piattaforme di ...

Noipartigiani.it , il memoriale virtuale della Resistenza italiana lanciato domenica 18 aprile dall' Anpi , è stato colpito da un attacco hacker intorno alle 21 di ieri sera, che lo ha oscurato nel momento in cui veniva presentato a Che tempo che fa di Fabio Fazio . In nottata i tecnici dell' Anpi sono riusciti a risolvere il problema. Questa mattina è tornato online il Memoriale virtuale della Resistenza italiana. Il sito è ora raggiungibile su noipartigiani.it.