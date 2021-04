Arsène Wenger e la previsione sulla Superlega

(Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime ore la notizia della creazione di una nuova Lega, appunto la, ha scatenato molto scompiglio nel mondo del calcio. Al progetto hanno aderito diverse squadre di Serie A, Premier League e Liga. Le big italiane che figurano tra i “membri fondatori” della, sono: Milan, Inter e Juventus. Nel lontano 2009, ex allenatore dell’Arsenal, aveva previsto che si sarebbe verificato un fatto del genere. La: è ufficiale la nascita della nuova competizioneprofetizzò la creazione di unapotrebbe essere quasi paragonato a Nostradamus. L’ex tecnico dell’Arsenal aveva infatti ipotizzato la creazione di una...

Advertising

MarioMonteleone : #SuperLega e dictat #Uefa. La profezia di #ArsèneWenger: 'Arriveremo al punto che anche i soldi che arriveranno dal… - Lucasdborba_ : Arsene wenger eh um profeta porra - GRealta : Già si intravede un giovane Arsene Wenger dare indicazioni ai suoi in un derby rovente -

Ultime Notizie dalla rete : Arsène Wenger

Radio Radicale

... uno smarrito Unai Emery si ritrovò di fronte all'offerta dell' Arsenal , che in quel particolare momento della sua storia, cercava disperatamente un degno erede dell'illustre. Dinanzi ...In una conferenza stampa nel 2008 disse: Lo stesso anno in cui altri allenatori top, tra cui Jose Mourinho, Unai Emery e Massimiliano Allegri si unirono achiedendo all'Uefa di rivedere la ...