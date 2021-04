Apex Legends | un leak svela i dettagli di Pariah | il prossimo personaggio in arrivo

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il dataminer di, Biast12, ha rivelato idi quello che crede sia un nuovodel gioco:. In un tweet Biast12 riporta chepresenterà un'abilità ultimate che consente di attivare un dispositivo che rilascia "una raffica di vapore in tutte le direzioni" che "provoca danni da ustione direttamente alla salute" invece che all'armatura. L'abilità passiva, d'altra parte, consentirà adi vedere le barre della salute del nemico. Infine, l'abilità tattica diconsente di "lanciare una granata sonar che rivela i nemici nella sua area di effetto" che dura 15 secondi. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Pariah è la prossima leggenda di #ApexLegends? Spuntano dettagli. - infoitscienza : Apex Legends, Pariah sarà una delle nuove Leggende secondo un leak - NewsTec78753587 : Apex Legend | arriva Pariah - Multiplayerit : Apex Legends, Pariah sarà una delle nuove Leggende secondo un leak - GamingTalker : Apex Legends, un dataminer svela le abilità di Pariah -

Ultime Notizie dalla rete : Apex Legends

Un noto leaker diconosciuto con il nome di Blast12 ha rivelato su Twitter nuovi dettagli su un potenziale nuovo personaggio del gioco. Scavando nel codice è stato infatti trovato uno screenshot con quelle ...Novità interessanti per, lo sparatutto battle royale di Respawn Entertainment che ha da poco superato i 100 milioni di giocatori : a quanto pare, o almeno stando a quanto riferito da un leaker ritenuto ...Stando al dataminer che ha carpito questi dettagli, Pariah sarà dotato di una Ultimate che gli consente di emettere vapore bollente verso tutte le direzioni, infliggendo danni a chiunque si trovi nell ...Respawn Entertainment annuncia un nuovo episodio di 'Stories from the Outlands', show durante il quale arrivano in genere novità di rilievo.