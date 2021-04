Annalisa Minetti: orientarsi nel buio grazie alla tecnologia (Di lunedì 19 aprile 2021) Due piccole telecamerine, installate sulle stecche degli occhiali, trasformano in parole ciò che stai osservando: una svolta per Annalisa Minetti e le persone non-vedenti “E’ una svolta (…) Ti cambia la vita!”: con comprensibile entusiasmo, Annalisa Minetti presenta sulle pagine del settimanale Grand Hotel, un’invenzione di alta tecnologia che promette di rivoluzionare e semplificare la vita delle persone non-vedenti. Si tratta, ha raccontato la cantante e atleta paralimpica affetta da retinite pigmentosa (una patologia che le permette di vedere solo ombre e sagome) da quando era giovanissima, di due piccole telecamerine installate sulle stecche degli occhiali che, utilizzando il naso come puntale, capiscono gli oggetti che stai osservando – un vestito in un ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Due piccole telecamerine, instte sulle stecche degli occhiali, trasformano in parole ciò che stai osservando: una svolta pere le persone non-vedenti “E’ una svolta (…) Ti cambia la vita!”: con comprensibile entusiasmo,presenta sulle pagine del settimanale Grand Hotel, un’invenzione di altache promette di rivoluzionare e semplificare la vita delle persone non-vedenti. Si tratta, ha raccontato la cantante e atleta paralimpica affetta da retinite pigmentosa (una patologia che le permette di vedere solo ombre e sagome) da quando era giovanissima, di due piccole telecamerine instte sulle stecche degli occhiali che, utilizzando il naso come puntale, capiscono gli oggetti che stai osservando – un vestito in un ...

