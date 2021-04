Amici 20, Sangiovanni canta contro l’omofobia (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato sera, 17 aprile 2021, Sangiovanni gridava gay rights da tutti i pori. Il cantante si è presentato sul palco di Amici con uno smalto coloratissimo alle mani (e anche ai piedi), fasciato in un completino rosso di latex e si è poi esibito con una versione in salsa LGBT di Felicità, avvolto da mille arcobaleni sullo sfondo. Il testo della canzone di Sangiovanni “Felicità è tenersi la mano andare lontano la felicità; Felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità; Ho la pura idea che tra uomini e donne non c’è differenza; E vorrei che questa cosa sia condivisa da tutti per girare senza nessun problema; Scendere in piazza gridare che siamo liberi e pure felici; Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va; Come un pensiero che sa di Felicità; Al giorno d’oggi cambiare il pianeta ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato sera, 17 aprile 2021,gridava gay rights da tutti i pori. Ilnte si è presentato sul palco dicon uno smalto coloratissimo alle mani (e anche ai piedi), fasciato in un completino rosso di latex e si è poi esibito con una versione in salsa LGBT di Felicità, avvolto da mille arcobaleni sullo sfondo. Il testo della canzone di“Felicità è tenersi la mano andare lontano la felicità; Felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità; Ho la pura idea che tra uomini e donne non c’è differenza; E vorrei che questa cosa sia condivisa da tutti per girare senza nessun problema; Scendere in piazza gridare che siamo liberi e pure felici; Senti nell’aria c’è già la nostra canzone d’amore che va; Come un pensiero che sa di Felicità; Al giorno d’oggi cambiare il pianeta ...

