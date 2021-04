Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua smentiscono le voci di crisi | le loro parole

(Di domenica 18 aprile 2021) Sono stati molti i rumor che nelle ultime ore hanno coinvoltoDi, la coppia formatasi più di un mese fa a, in merito al fatto che i due fossero già in. Ma così non è, e a smentire categoricamente leche li volevano lontani ci ha pensatosul suo profilo Instagram tramite delle Stories che lo ritraggono insieme a. “Corronoche dicono che ci siamo lasciati. Ti piacerebbe, eh?”, ha detto ironizzando, mentreha risposto che le piacerebbe, ma che invece lo deve sopportare ancora. Infine i due ex protagonisti del Trono over hanno brindato alleche stanno ...

Advertising

Viminale : Il cordoglio del ministro #Lamorgese per la scomparsa del sovrintendente capo Giovanni Vivenzio della questura di… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - MinisteroDifesa : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Auguri alle donne e agli uomini della @poliziadistato ???? - infoitcultura : Uomini e Donne, due dei personaggi più amati si sono lasciati: fan delusi - infoitcultura : Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati? -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Le riaperture ad aprile sono una vittoria di Salvini e una sconfitta di Speranza? "No, hanno vinto gli italiani e tutte quellee queglidel Servizio sanitario nazionale, della Protezione ...Negli ultimi giorni si sono rincorse voci di una possibile crisi fra i due volti del Trono Over, ma in realtà non si sono lasciati: la verità L'articolo, Riccardo e Roberta in crisi? Loro rispondono così proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Uomini e Donne oggi, Tina Cipollari in collegamento. Tina Cipollari assente da Uomini e Donne perchè impegnata con il trasloco: “Ci vorrà ancora qualche giorno”. Tina Cipollari in collegamento oggi a ...Ci si chiede ora come Tina gestirà la presenza quotidiana negli studi di Uomini e Donne a Roma (Tv Fanpage) Tina Cipollari, chi è il compagno Vincenzo Ferrara: la verità sulla loro storia. “Abbiamo ...