Uefa 'ribadiamo, chi in Superlega escluso da tutto' (Di domenica 18 aprile 2021) I club che dovessero prendere parte alla Superlega verrebbero subito esclusi da tutti i tornei, campionati nazionali inclusi. Lo ha spiegato la Uefa, nella nota con Federcalcio inglese, Premier League,... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) I club che dovessero prendere parte allaverrebbero subito esclusi da tutti i tornei, campionati nazionali inclusi. Lo ha spiegato la, nella nota con Federcalcio inglese, Premier League,...

Ultime Notizie dalla rete : Uefa ribadiamo Uefa 'ribadiamo, chi in Superlega escluso da tutto' I club che dovessero prendere parte alla Superlega verrebbero subito esclusi da tutti i tornei, campionati nazionali inclusi. Lo ha spiegato la Uefa, nella nota con Federcalcio inglese, Premier League, Federcalcio spagnola, Liga, Figc e Lega Serie A. "Come annunciato in precedenza dalla FIFA e dalle 6 Federazioni, i club coinvolti saranno ...

Superlega con Juve, Inter e Milan? Uefa: 'Fuori da Serie A' "Se questo dovesse succedere, ribadiamo che noi (Uefa, federazioni e leghe, ndr) rimarremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo progetto cinico, basato su interessi egoistici di pochi club in ...

