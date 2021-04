Traffico Roma del 18-04-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi continua ad essere irregolare scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale lievi rallentamenti si registrano solo sulla raccordo tra le uscite Nomentana e Centrale del Latte In entrambe le direzioni e poi sulla Cassia bis tra il raccordo a Castel de’ ceveri sempre in entrambi i sensi di marcia fino alle 18 manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili chiusure su via dei Cerchi via di Santa Maria in cosmedin via Petroselli deviate le linee bus di zona sempre in centro fino alle 17:30 divieto di transito in piazza Alessandria per lavori di ripristino della manto stradale con disciplina provvisoria dinell’area circostante attenzione quindi alla segnaletica a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra-mercato ...