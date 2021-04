Traffico Roma del 18-04-2021 ore 10:30 (Di domenica 18 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati circolazione regolare sulle strade dell’internal capitolino leggermente più intenso il movimento sulle arterie in direzione del Litorale nessun impedimento che raccorda con solari mentre nella zona di Monte Mario la polizia locale Ci segnano un incidente in via Trionfale all’altezza di via Giuseppe Taverna in uscita Quindi da Roma disagi tutto sommato contenuti raccomando Naturalmente le dovute attenzioni a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato via Ugo Ojetti è chiuso al Traffico lo sarà per tutta la giornata tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli deviazioni naturalmente anche per diverse linee del trasporto pubblico proteggono i lavori in via di Dragoncello la strada interdetta al transito tra via Alessandro Ruspoli ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati circolazione regolare sulle strade dell’internal capitolino leggermente più intenso il movimento sulle arterie in direzione del Litorale nessun impedimento che raccorda con solari mentre nella zona di Monte Mario la polizia locale Ci segnano un incidente in via Trionfale all’altezza di via Giuseppe Taverna in uscita Quindi dadisagi tutto sommato contenuti raccomando Naturalmente le dovute attenzioni a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato via Ugo Ojetti è chiuso allo sarà per tutta la giornata tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli deviazioni naturalmente anche per diverse linee del trasporto pubblico proteggono i lavori in via di Dragoncello la strada interdetta al transito tra via Alessandro Ruspoli ...

ElenarussoTW : Un traffico così a #Roma non lo vedevo da più di un anno. Si respira la voglia di normalità! - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linea Roma - Viterbo: traffico rallentato per un guasto alla linea In corso l'intervento dei tecnici.… - LuceverdeRoma : ?? #treni - Linea Roma - Viterbo: traffico rallentato per un guasto alla linea In corso l'intervento dei tecnici. #LuceVerde #Lazio - CesareVanzetti : @Sabbath_fed Letto rapidamente, rileggerò con calma, non mi convince per nulla. Non prende, ad esempio, neppure in… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18 - 04 - 2021 ore 09:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ancora Buona domenica nessuna novità di rilievo tutto tranquillo in queste ore sulle strade cittadine valori di traffico decisamente bassi ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18 - 04 - 2021 ore 09:30 VIABILITÀ DEL 18 APRILE 2021 ORE 9:20 FEDERICO DI LERINA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IL TRAFFICO RISULTA SEMPRE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE RICORIDAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA IN TUTTO IL LAZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO ...

Traffico Roma del 18-04-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico Roma del 17 - 04 - 2021 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi e ancora Buona domenica tutto tranquillo in queste ore sulle strade cittadine valori di traffico o decisamente bassi quelle registra..

Roma, negli ultimi 50 anni sempre due passi avanti e uno indietro Fa riflettere la notizia dell’altro giorno secondo cui mandare un bimbo all’asilo è ancora un privilegio per pochi e che non è facile far accudire un pupo prima della scuola d’obbligo ...

