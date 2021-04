Torino-Roma 3-1, le pagelle di CalcioWeb: entra Zaza e decide la partita (Di domenica 18 aprile 2021) Si è giocata anche la partita delle 18 valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Torino e Roma. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi, i giallorossi per la qualificazione in Champions League ed i granata per la salvezza. Gli attaccanti si sono messi in mostra: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La prima parte di gara è di marca ospite, i giallorossi passano in vantaggio con Borja Mayoral, stagione molto positiva per l’attaccante. Nella ripresa la musica cambia: il Torino trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Sanabria, uscita sbagliata di Mirante. entra Zaza ed è proprio l’ex Juventus a decidere la partita, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 aprile 2021) Si è giocata anche ladelle 18 valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate. Le due squadre sono in corsa per obiettivi diversi, i giallorossi per la qualificazione in Champions League ed i granata per la salvezza. Gli attaccanti si sono messi in mostra: è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. La prima parte di gara è di marca ospite, i giallorossi passano in vantaggio con Borja Mayoral, stagione molto positiva per l’attaccante. Nella ripresa la musica cambia: iltrova il gol del pareggio con un colpo di testa di Sanabria, uscita sbagliata di Mirante.ed è proprio l’ex Juventus are la, ...

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - AndresGonzalezR : RT @emilianoavanti: Torino ROMA finisce 3-1 il mio commento tecnico QUANNO PERDE SE CANTA PIÙ FORTE ! P.s. MEMATE SU STO CAZZO MERDE , F… - goyourownwayx : torino-roma 3-1???? in che senso -