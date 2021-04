Serie B, sospese le prossime due giornate: si torna in campo il 1° maggio (Di domenica 18 aprile 2021) Sospensione delle prossime due giornate di campionato di Serie B (martedì 20 e sabato 24 aprile) e organizzate nuove date degli ultimi quattro turni, comprese le gare di playoff e playout. E’ la decisione assunta dall’Assemblea di Lega Serie B, che si è riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza in conseguenza allo stop all’attività agonistica imposto dalla Asl al Pescara Calcio a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo-squadra. Alla riunione erano presenti tutte le società, sono state dunque deliberate le nuove date di svolgimento della 16esima, 17esima, 18esima e 19esima giornata di ritorno del Campionato Serie B 2020/2021, nonché degli spareggi promozione e salvezza. Nel club biancazzurro al momento sono 8 i tesserati positivi al Covid-19, di cui 7 calciatori e un ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) Sospensione delleduedi campionato diB (martedì 20 e sabato 24 aprile) e organizzate nuove date degli ultimi quattro turni, comprese le gare di playoff e playout. E’ la decisione assunta dall’Assemblea di LegaB, che si è riunita in via d’urgenza oggi in videoconferenza in conseguenza allo stop all’attività agonistica imposto dalla Asl al Pescara Calcio a causa delle positività al Covid-19 nel gruppo-squadra. Alla riunione erano presenti tutte le società, sono state dunque deliberate le nuove date di svolgimento della 16esima, 17esima, 18esima e 19esima giornata di ritorno del CampionatoB 2020/2021, nonché degli spareggi promozione e salvezza. Nel club biancazzurro al momento sono 8 i tesserati positivi al Covid-19, di cui 7 calciatori e un ...

