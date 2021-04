Sampdoria | Candreva si riprende la scena | bis in vista contro il Crotone

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 aprile 2021) La, archiviato il successoil Verona, si concentra sul match con il: all’andatafu protagonista La, archiviato il successoil Verona, si concentra sul prossimo match di campionato con il. La sfida d’andata segnò la rinascita di Antonio. L’esterno blucerchiato, allora, sedeva in panchina dopo i problemi emersi con il tecnico Claudio Ranieri, che l’avevano portato persino all’esclusione nella gara precedente in trasferta al Bentegodi. Pochi i minuti concessi in quell’occasione all’ex Inter, che da quel momento in poi riuscì a scalare le gerarchie del gruppo fino a diventare uno dei titolari inamovibili dell’allenatore romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.