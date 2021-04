Real, a Zidane serve un'altra magia: fuori anche Mendy, difesa a pezzi (Di domenica 18 aprile 2021) Sembra che la sfortuna stia sfidando Zinedine Zidane. Che lo voglia mettere alla prova, costringerlo ad impegnarsi costantemente per trovare soluzioni nuove a problemi sempre maggiori. Problemi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) Sembra che la sfortuna stia sfidando Zinedine. Che lo voglia mettere alla prova, costringerlo ad impegnarsi costantemente per trovare soluzioni nuove a problemi sempre maggiori. Problemi ...

Advertising

ZZiliani : Messaggio per #Zidane: attenzione, il #Chelsea di #Tuchel non è quello di #Lampard e sarà un osso durissimo per il… - giuseppe_lucci : @ZZiliani Chelsea candidata outsider (nessuno se l’aspettava li) ma il Real Madrid è squadra di tradizione, dura da… - AndreaZani7 : @EnzoDandy @pisto_gol Si sottovaluta sempre di più il Real, sempre. A ottobre si celebra il De Profundis a Zidane e… - CalcioRepublic : #RealMadrid, #Zidane: 'Non sono un disastro, né il miglior tecnico' - _i_n_d_i_o_ : RT @ZZiliani: Messaggio per #Zidane: attenzione, il #Chelsea di #Tuchel non è quello di #Lampard e sarà un osso durissimo per il #Real nell… -