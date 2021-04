“Presidente conferma Gattuso”, giallo sul like del patron del Napoli (Di domenica 18 aprile 2021) Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha messo e poi tolto un like al commento di un tifoso che chiedeva di far restare Gattuso sulla panchina azzurra. Il retroscena viene raccontato da Il Mattino ed è un piccolo giallo nella gestione dell’allenatore calabrese. Il rapporto tra Gattuso e Aurelio De Laurentiis si è oramai consumato ed a fine stagione la separazione appare inevitabile. Eppure dopo la sfida di Verona l’atteggiamento di De Laurentiis verso Gattuso è cambiato. Legittimamente il patron si era informato con qualche altro allenatore perché in quel momento aveva idea di cambiare tecnico. Non trovando conferme e disponibilità si è andati avanti insieme. Quello che non è piaciuto a Gattuso è stata la poca protezione ... Leggi su napolipiu (Di domenica 18 aprile 2021) Ildel, Aurelio De Laurentiis ha messo e poi tolto unal commento di un tifoso che chiedeva di far restaresulla panchina azzurra. Il retroscena viene raccontato da Il Mattino ed è un piccolonella gestione dell’allenatore calabrese. Il rapporto trae Aurelio De Laurentiis si è oramai consumato ed a fine stagione la separazione appare inevitabile. Eppure dopo la sfida di Verona l’atteggiamento di De Laurentiis versoè cambiato. Legittimamente ilsi era informato con qualche altro allenatore perché in quel momento aveva idea di cambiare tecnico. Non trovando conferme e disponibilità si è andati avanti insieme. Quello che non è piaciuto aè stata la poca protezione ...

