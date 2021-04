Montecarlo: Tsitsipas, prima gioia 1000, Rublev annichilito (Di domenica 18 aprile 2021) Tsitsipas festeggia, Rublev deve accontentarsi della soddisfazione di aver battuto il suo idolo Rafa Nadal ai quarti di finale. Tra il filosofo greco e il boxeur russo ha vinto il primo. Che ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021)festeggia,deve accontentarsi della soddisfazione di aver battuto il suo idolo Rafa Nadal ai quarti di finale. Tra il filosofo greco e il boxeur russo ha vinto il primo. Che ...

