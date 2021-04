Luciana Littizzetto a favore della legge contro l’omofobia scrive una lettera a Pillon (Di lunedì 19 aprile 2021) Luciana Littizzetto da sempre spende belle parole per la comunità LGBT e nella classica letterina della settimana letta a Che Tempo Che Fa ha rivolto un pensiero a Simone Pillon, senatore della Lega che è contro il DDL Zan. Una legge che tutela la comunità LGBT le donne ed i diversamente abili, ma che a quanto pare per Pillon sarebbe superflua. Luciana Littizzetto a favore del DDL Zan scrive una lettera a Pillon “C’è un decreto che si chiama decreto Zan, proposto dal senatore del PD Alessandro Zan. La camera l’ha approvato e ora, al Senato… zan! L’hanno bloccato. Questo Ddl dice semplicemente che se tu insulti o picchi una persona per via del suo ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 aprile 2021)da sempre spende belle parole per la comunità LGBT e nella classica letterinasettimana letta a Che Tempo Che Fa ha rivolto un pensiero a Simone, senatoreLega che èil DDL Zan. Unache tutela la comunità LGBT le donne ed i diversamente abili, ma che a quanto pare persarebbe superflua.del DDL Zanuna“C’è un decreto che si chiama decreto Zan, proposto dal senatore del PD Alessandro Zan. La camera l’ha approvato e ora, al Senato… zan! L’hanno bloccato. Questo Ddl dice semplicemente che se tu insulti o picchi una persona per via del suo ...

