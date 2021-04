Lodo Guenzi, chi è la misteriosa fidanzata (Di domenica 18 aprile 2021) Oggi Lodo Guenzi sarà ospite alla trasmissione “Che Tempo che Fa“, condotta da Fabio Fazio, in onda alle 20:30 su Rai 3. Il frontman del gruppo musicale Lo Stato Sociale è una star non solo della musica, ma anche il più conosciuto tra i componenti. Non rivela molti dettagli sulla sua vita privata, soprattutto sulla sua vita sentimentale. La carriera del musicista e vocalist del gruppo è sempre in costante crescita. Ha infatti partecipato a ben due edizioni di Sanremo, quella del 2018 e quella del 2021. Nel 2018, la loro canzone “Una vita in vacanza” è arrivata seconda, mentre la più recente, “Combat Pop” ha coinvolto tutti con il suo sound. Lodo è stato poi anche giudice al programma televisivo X-Factor. Insomma, una vita frenetica, fatta di concerti, tour, programmi. Ma ci sarà spazio anche per l’amore? Lodo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Oggisarà ospite alla trasmissione “Che Tempo che Fa“, condotta da Fabio Fazio, in onda alle 20:30 su Rai 3. Il frontman del gruppo musicale Lo Stato Sociale è una star non solo della musica, ma anche il più conosciuto tra i componenti. Non rivela molti dettagli sulla sua vita privata, soprattutto sulla sua vita sentimentale. La carriera del musicista e vocalist del gruppo è sempre in costante crescita. Ha infatti partecipato a ben due edizioni di Sanremo, quella del 2018 e quella del 2021. Nel 2018, la loro canzone “Una vita in vacanza” è arrivata seconda, mentre la più recente, “Combat Pop” ha coinvolto tutti con il suo sound.è stato poi anche giudice al programma televisivo X-Factor. Insomma, una vita frenetica, fatta di concerti, tour, programmi. Ma ci sarà spazio anche per l’amore?...

