Live Napoli-Inter 1-1 Eriksen pareggia con un gran gol

(Di domenica 18 aprile 2021) Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Ildi Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima...

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Prima occasione della gara: ilsi fa vedere dalle parti di Handanovic con Fabian Ruiz che, servito da Insigne, prova la conclusione in porta. Tuttavia viene facilmente bloccata dall'estremo ...Il posticipo della 31giornata di Serie A vedrà l' Inter di Antonio Conte fare visita aldi Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con obiettivi diversi, ma ugualmente affamate dei tre punti che agli azzurri servirebbero ad agganciare (e ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentunesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...Gentili lettori di 100x100Napoli buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter, posticipo serale di questa giornata di Serie A. Per aggiornare il LIVE premi F5 o clicca qui. Nessun cambi ...