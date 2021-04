Lazio-Benevento 5-3, pioggia di gol sotto il temporale (Di domenica 18 aprile 2021) – Sono piovuti più gol che acqua, nonostante il temporale che ha investito l’Olimpico nel secondo tempo. È finita 5-3 Lazio-Benevento, ma Immobile ha sbagliato un rigore, rifacendosi con una doppietta, e il gol di Lapadula è stato annullato per una spinta di Caldirola su Immobile. Insomma, i gol potevano essere addirittura dieci! Primo tempo dominato dai padroni di casa, poco cortesi con gli ospiti, accolti con tre gol, che proprio all’ultimo minuto accorciano le distanze con Sau. Il primo gol, al 10’, è un autogol di De Paoli su scivolata di Immobile che credeva di aver segnato lui, ma il Var ha visto la deviazione involontaria del difensore beneventano. Il secondo, al 20’, è finalmente di Ciro, digiuno da troppo tempo. L’assist è di Milinkovic e Immobile può finalmente esultare. Al 37’ il gol di Correa, oggi in giornata strepitosa. ... Leggi su romadailynews (Di domenica 18 aprile 2021) – Sono piovuti più gol che acqua, nonostante ilche ha investito l’Olimpico nel secondo tempo. È finita 5-3, ma Immobile ha sbagliato un rigore, rifacendosi con una doppietta, e il gol di Lapadula è stato annullato per una spinta di Caldirola su Immobile. Insomma, i gol potevano essere addirittura dieci! Primo tempo dominato dai padroni di casa, poco cortesi con gli ospiti, accolti con tre gol, che proprio all’ultimo minuto accorciano le distanze con Sau. Il primo gol, al 10’, è un autogol di De Paoli su scivolata di Immobile che credeva di aver segnato lui, ma il Var ha visto la deviazione involontaria del difensore beneventano. Il secondo, al 20’, è finalmente di Ciro, digiuno da troppo tempo. L’assist è di Milinkovic e Immobile può finalmente esultare. Al 37’ il gol di Correa, oggi in giornata strepitosa. ...

