I pantaloncini per lui: corti, sì… ma quanto corti? (Di domenica 18 aprile 2021) Eh no, gli orli non sono solo roba da donne! Come le nostre gonne, infatti, anche la lunghezza dei bermuda maschili negli anni è stata travolta da tendenze e mode che ne hanno stravolto stili e modelli. E se l’amatissima Mary Quant, negli anni Sessanta, ha dato un taglio netto alle nostre longuette al ginocchio, scoprendoci definitivamente le gambe, per gli uomini è andata un po’ diversamente. Leggi su vanityfair (Di domenica 18 aprile 2021) Eh no, gli orli non sono solo roba da donne! Come le nostre gonne, infatti, anche la lunghezza dei bermuda maschili negli anni è stata travolta da tendenze e mode che ne hanno stravolto stili e modelli. E se l’amatissima Mary Quant, negli anni Sessanta, ha dato un taglio netto alle nostre longuette al ginocchio, scoprendoci definitivamente le gambe, per gli uomini è andata un po’ diversamente.

77_lavinia : @fefynix Si perché non sono uscita in pantaloncini, mi preoccupo per lui. ?? - VIVALAVIDALOC14 : Le sue gambe le conosciamo tutt*, viste in tutte le salse per 6 mesi, sopratutto con quei ridicoli pantaloncini dop… - 77_lavinia : @portamivialou Le sue gambe le conosciamo tutt*, viste in tutte le salse per 6 mesi, sopratutto con quei ridicoli p… - LaBudenovka : @matteosalvinimi Hai rotto i coglioni spacciandoti per difensore della Patria da donne e bambini in maglietta, pant… - LaBudenovka : @matteosalvinimi Hai rotto i coglioni spacciandoti per difensore della Patria da donne e bambini in maglietta, pant… -