F1 | orari TV8 e Sky | programma GP Imola 2021 | diretta in chiaro

(Di domenica 18 aprile 2021)è pronta per il grande evento! Oggi, alle ore 15.00, si spegneranno i semafori e scatterà l'attesissimo Gran Premio dell'Emilia Romagna, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Santerno i piloti ci regaleranno grande spettacolo, su una pista con curve iconiche come la Tosa, la Piratella o la Rivazza. Davanti a tutti scatterà per la novantanovesima volta in carriera, Lewis Hamilton che ieri nel corso delle qualifiche ha messo in riga le due Red Bull. Al secondo posto, tuttavia, troviamo Sergio Perez e non Max Verstappen, che sarà in seconda fila assieme ad un ottimo Charles Leclerc. Giornata complicata per Valtteri Bottas, che partirà solamente dalla ottava casella e, soprattutto, per Carlos Sainz, che ha concluso la sua qualifica già nella Q1.