Colleferro, ragazzo aggredito e brutalmente picchiato: arrestati due giovani (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i due giovani fermati perché sospettati di aver pestato un 17enne a Colleferro Sono due amici di 18 e 19 anni che abitano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 aprile 2021) commenta Sono statidalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i duefermati perché sospettati di aver pestato un 17enne aSono due amici di 18 e 19 anni che abitano ...

Advertising

LaStampa : Ragazzo pestato a Colleferro, nel paese di Willy: è in gravi condizioni. Il sindaco: “Fatto inaccettabile, le nostr… - Agenzia_Ansa : Ragazzo aggredito a Colleferro, nel paese di Willy #ANSA - Agenzia_Ansa : Per l'aggressione la polizia a arrestato due giovani con l'accusa di lesioni gravissime. Hanno 18 e 19 annni #ANSA - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: Arrestati due ragazzi di 18 e 19 anni per l'aggressione a un ragazzo di 17 anni avvenuta a #Colleferro, dove è stato bru… - MiaomiaoCh : RT @ultimenotizie: Arrestati due ragazzi di 18 e 19 anni per l'aggressione a un ragazzo di 17 anni avvenuta a #Colleferro, dove è stato bru… -