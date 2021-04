Claudio Vitalone la storia di un uomo potente

Leggi su cityroma

(Di domenica 18 aprile 2021) Biografia Era il fratello dell’avvocato Wilfredo. Laureato in Giurisprudenza, iscritto dal 1951 ai gruppi giovanili della Democrazia Cristiana, vinse vari concorsi pubblici, tra cui quello di funzionario di polizia. Dopo circa un anno passato come Commissario di PS presso la Squadra Mobile della Questura di Roma, entra in magistratura il 31 ottobre 1961, tra i primissimi del suo concorso, ed è assegnato all’ufficio del pubblico ministero di Roma. Pretore a Castiglion del Lago fino al 1966, in tale anno è assegnato alle funzioni requirenti, che ha esercitato sino all’aprile 1979 presso la Procura capitolina. Nel 1979 diventa Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma. In questa città viene in relazione con Giulio Andreotti. A far data dal giugno di detto anno è collocato in aspettativa per mandato parlamentare per l’arco di quattro Legislature (dall’VIII all’XI) ...