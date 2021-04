Benevento, Inzaghi: «Abbiamo fatto una grande gara, potevamo addirittura pareggiare» (Di domenica 18 aprile 2021) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni Sky Sport: PARTITA – «Io parto dai numeri e penso che Abbiamo fatto una grande gara. Lo dicono i 16 tiri a 12. Poi ci sta rischiare facendo questo tipo di partita, visto gli attaccanti che ha la Lazio. Comunque penso che giocando così ci salveremo sicuro. Abbiamo creato tanto e questa prestazione deve darci slancio». CALENDARIO – «Avere scontri diretti, con dei punti di vantaggio, potrebbe essere una chance. Poi ovviamente questo ce lo dirà solo il campo». PARTENZA LENTA – «Abbiamo preso un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Filippo, tecnico del, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio: le sue dichiarazioni Filippo, tecnico del, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue dichiarazioni Sky Sport: PARTITA – «Io parto dai numeri e penso cheuna. Lo dicono i 16 tiri a 12. Poi ci sta rischiare facendo questo tipo di partita, visto gli attaccanti che ha la Lazio. Comunque penso che giocando così ci salveremo sicuro.creato tanto e questa prestazione deve darci slancio». CALENDARIO – «Avere scontri diretti, con dei punti di vantaggio, potrebbe essere una chance. Poi ovviamente questo ce lo dirà solo il campo». PARTENZA LENTA – «preso un ...

