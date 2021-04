Bambina francese rapita recupera in Svizzera

Advertising

rtl1025 : ?? E' stata ritrovata in #Svizzera Mia #Montemaggi, la bambina di 8 anni francese rapita dalla madre martedì scorso.… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: E' stata ritrovata in #Svizzera Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi (est Francia) da… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: E' stata ritrovata in #Svizzera Mia Montemaggi, la bambina francese di 8 anni rapita martedì nei Vosgi (est Francia) da… - giornaleradiofm : Mia, la bambina francese rapita e ritrovata sta bene: (ANSA) - PARIGI, 18 APR - Sta bene e tornerà dalla nonna mate… - iconanews : Mia, la bambina francese rapita e ritrovata sta bene -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina francese

Secondo quanto annunciato dal procuratoredi Nancy, nell'est della Francia, la regione in cui è stata rapita la. Il procuratore ha aggiunto che "le indagini hanno consentito di ...E' stata ritrovata in Svizzera con la madre la piccola Mia Montemaggi, larapita martedì scorso da 3 uomini per conto della madre. Laera - secondo BFM TV - in uno stabile occupato in compagnia della madre, Lola Montemaggi. La donna, per sentenza ...Mia Montemaggi, la bimba francese di 8 anni rapita, è stata ritrovata in Svizzera mentre si trovava in compagnia della madre Lola Montemaggi.La piccola Mia, di 8 anni, era scomparsa sei giorni fa. Il rapimento sarebbe stato organizzato dalla madre della bimba, fervente no vax ...