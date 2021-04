Avanti un altro pure di sera: la Barale “sistema” Bonolis (Di lunedì 19 aprile 2021) Che cosa è accaduto durante la puntata di Avanti un altro pure di sera, andato in onda domenica 18 aprile 2021 in prima serata su Canale 5. Quali vipla ospitato Paolo Bonolis e quale siparietto ha inscenato il padrone di casa con Paola Barale? Paolo Bonolis è tornato puntualissimo, in prima serata su Canale 5 con il suo Avanti un altro pure di sera, accanto al suo il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) Che cosa è accaduto durante la puntata diundi, andato in onda domenica 18 aprile 2021 in primata su Canale 5. Quali vipla ospitato Paoloe quale siparietto ha inscenato il padrone di casa con Paola? Paoloè tornato puntualissimo, in primata su Canale 5 con il suoundi, accanto al suo il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - Antonio_Tajani : Record #VaccinoAntiCovid in Piemonte.Raggiunta quota 40 mila al giorno!Vanno avanti anche i lavori per il… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - MattiaMgn : @pisto_gol Il mondo va avanti, il calcio pure. È business, non solo passione. In Usa in Nba ci sono arrivati anno f… - infoitcultura : Paola Barale, ciclone ad Avanti un Altro: la showgirl tiene testa a Bonolis -