Atalanta-Juve 0-0 all'intervallo: Morata vicino al gol, Djimsiti salva quasi sulla linea (Di domenica 18 aprile 2021) Termina a reti bianche il primo tempo della sfida del Gewiss Stadium tra l'Atalanta e la Juventus. Partita tuttavia viva e giocata da entrambe le parti, che vanno più di una volta vicine al gol del vantaggio. Al 24? è Pessina ad andare vicino alla rete dopo essere stato liberato da un rimpallo, ma quasi a tu per tu con Szczesny calcia a lato, complice anche una leggera deviazione di de Ligt. Passano dieci minuti ed è la Juve ad avere l'occasione, forse più nitida dei primi 45 minuti: Maehle rischia in area, Morata recupera con l'ausilio di Chiesa, supera Gollini con uno scavetto ma è Djimsiti a salvare sulla linea. Foto: CalcioAtalanta.it L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

