(Di domenica 18 aprile 2021)su4 alle 21:30 va in onda- Un', film diretto da Robert Zemeckis, con, ispirato a una storia vera.sono i due protagonisti di- Un', il film, in ondasu4 alle 21:30, diretto nel 2016 da Robert Zemeckis, ispirato a una storia vera. Nel 1942, durante la seconda guerra mondiale, un agente segreto, il comandante di aviazione franco-canadese Max Vatan () si lancia in una missione, in Marocco, con l'agente e già partigiana ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · #GuidaTV #18Aprile 2021: #AvantiUnAltro vs #LaCompagniaDelCigno2, #TheRookie, #Bull, #CTCF… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Allied - Un'ombra nascosta, Brad Pitt e Marion Cotillard insieme stasera su Rete 4 - IFlck : RT @TeleConsiglio: Lui è #BradPitt e quindi potrei non aggiungere altro. Invece aggiungo: lei è Marion Cotillard, il regista è il grande Ro… - VanessaSantoni : RT @TeleConsiglio: Lui è #BradPitt e quindi potrei non aggiungere altro. Invece aggiungo: lei è Marion Cotillard, il regista è il grande Ro… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:27) Allied - Un'ombra nascosta (Film) #StaseraInTV 18/04/2021 #PrimaSerata #allied-un_ombranascosta @Rete4 -

Ultime Notizie dalla rete : Allied ombra

Cineblog

un'nascosta andrà in onda su Rete 4 oggi, 18 aprile. Il pubblico da casa potrà assistere alla messa in onda di questo film a partire dalle ore 21.20 . La pellicola in questione può essere ...Film Stasera in TV di Oggi Domenica 18 Aprile 2021. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro:- Un'nascosta, Logan - The Wolverine, La Vendetta di un uomo tranquillo, Strangerland, L'alba della libertà, Passione, La leggenda di un amore - Cinderella, In the cut, Le comiche 2, I ...Stasera su Rete 4 alle 21:30 va in onda Allied - Un'ombra nascosta, film diretto da Robert Zemeckis, con Brad Pitt e Marion Cotillard, ispirato a una storia vera. Brad Pitt e Marion Cotillard sono i d ...Allied - Un'ombra nascosta, stasera in tv Brad Pitt e Marion Cotillard sono innamorati a Casablanca. Un giallo, thriller, guerra e amore.