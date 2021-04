Alessandria-Pergolettese 1-0 | cronaca | promossi e bocciati

(Di domenica 18 aprile 2021)nella 36a giornata del campionato di Serie C girone A, riserva tre punti preziosi ai grigi, ora a solo un punto dalla capolista Como, che incontrerà nel prossimo weekend di gioco. Il primo tempo diLe due formazioni cominciano il match di gran carriera, senza evitarsi qualche intervento più “scorbutico”. All’8? il primo squillo dalle parti di Soncin è opera di Bruccini, il cui colpo da calcio da fermo, esce di poco largo. Solo pochi secondi dopo, il portiere gialloblu “miracoleggia” sulla battuta a rete dalla corta distanza di Eusepi. La risposta degli ospiti è affidata al colpo di testa operato da Scardina, che non trova però la porta di Pisseri. Il giocatore si ripete al 23?, questa volta commettendo fallo su un grigio. È al 26? però, che la gara prende una ...

ClaraPorta4 : RT @usalessandria: Termina la gara. #Alessandria-#Pergolettese 1-0. La rete di Casarini. #ForzaGrigi - sportface2016 : #SerieC 2020/2021: #Casarini stende la #Pergolettese, l'#Alessandria resta in scia al #Como - Alessandria24C : Alessandria Calcio - I #Grigi battono la #Pergolettese e rimangono a -1 dal Como. Domenica lo scontro diretto… - danieleviotti : RT @usalessandria: Termina la gara. #Alessandria-#Pergolettese 1-0. La rete di Casarini. #ForzaGrigi - usalessandria : Termina la gara. #Alessandria-#Pergolettese 1-0. La rete di Casarini. #ForzaGrigi -

