A volte post Covid non recupera olfatto e gusto Verso una terapia

Si chiamano anosmia e ageusia e sono due sintomi molto frequenti tra chi ha contratto l'infezione da Covid-19. Parliamo, rispettivamente, della perdita dell'olfatto e del gusto. Secondo gli ultimi dati, dopo la guarigione uno su dieci continua a non sentire odori e sapori e ciò, certamente, può incidere profondamente sulla qualità della vita. E così prende corpo un'innovativa terapia anti-neuroinfiammazione, in grado di agire sul controllo delle alterazioni del sistema nervoso, promette di far recuperare totalmente le funzioni in pochi mesi. I primi risultati emergono da uno studio condotto dal team di Arianna Di Stadio, coordinatore di Ricerca in Otorinolaringoiatria e Docente di Neuroscienze all'Università di Perugia, nonché ricercatore onorario al dipartimento Neuroscienze della Quenn Square

