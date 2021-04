Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 11:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale l’informazione ancora Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia inizierà a riaprire lo ha detto il premier Mario Draghi ieri in conferenza stampa i comportamenti finora osservati come mascherine di stanziamenti dovrà essere applicati scrupolosamente Questa è la premessa richiesta un rischio ragionata precisato draghi Alla luce di una campagna di vaccinazione che va bene con tante sorprese positive qualche negativa per una risposta al disagio si torna a scuola quindi tranne che in zona rossa al Ristorante Al Teatro al cinema per ora soltanto in zona gialla è aperto il coprifuoco Resta alle 22 allo studio per vaccinati e guariti esulta Salvini mentre il presidente della conferenza delle regioni Federica non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola oggi a Roma la protesta dei ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale l’informazione ancora Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia inizierà a riaprire lo ha detto il premier Mario Draghi ieri in conferenza stampa i comportamenti finora osservati come mascherine di stanziamenti dovrà essere applicati scrupolosamente Questa è la premessa richiesta un rischio ragionata precisato draghi Alla luce di una campagna di vaccinazione che va bene con tante sorprese positive qualche negativa per una risposta al disagio si torna a scuola quindi tranne che in zona rossa al Ristorante Al Teatro al cinema per ora soltanto in zona gialla è aperto il coprifuoco Resta alle 22 allo studio per vaccinati e guariti esulta Salvini mentre il presidente della conferenza delle regioni Federica non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola oggi ala protesta dei ...

