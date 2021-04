Serie A, il programma di sabato 17 aprile (Di sabato 17 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 aprile. Apre Crotone-Udinese, chiude Cagliari-Parma. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 17 aprile. Trentunesima giornata aperta da Crotone-Udinese e Sampdoria-Hellas Verona. Alle 18 in campo Sassuolo e Fiorentina. A chiudere Cagliari-Parma. Di seguito il programma di sabato 17 aprile di Serie A, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Crotone-Udinese (ore 15)Sampdoria-Hellas Verona (ore 15)Sassuolo-Fiorentina (ore 18)Cagliari-Parma (ore 20:45) Pallone Serie A Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021)A, ile i risultati di17. Apre Crotone-Udinese, chiude Cagliari-Parma. ROMA –A, ile i risultati di17. Trentunesima giornata aperta da Crotone-Udinese e Sampdoria-Hellas Verona. Alle 18 in campo Sassuolo e Fiorentina. A chiudere Cagliari-Parma. Di seguito ildi17diA, sfide valide per la trentunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Crotone-Udinese (ore 15)Sampdoria-Hellas Verona (ore 15)Sassuolo-Fiorentina (ore 18)Cagliari-Parma (ore 20:45) Pallone

Ultime Notizie dalla rete : Serie programma Ruben Sosa: 'Lautaro è nel posto giusto. Lo scudetto farà bene a tutta la A' La scuola calcio con cui innaffia il talento di tanti bimbi a Montevideo ha un nome che è tutto un programma: Alegría Alegría. Ma Ruben Sosa, folletto interista per tre stagioni dal 1992 al 1995, allegro lo sarà davvero solo grazie alla calcolatrice: "Quando sarà matematico, lo scudetto mi darà una ...

Pronostici Serie A/ Quote e previsioni per gli anticipi della 31giornata ...del primo campionato nazionale e dunque siamo impazienti di scoprire i pronostici della Serie A che ... occorre dare una precisazione: rispetto al solito infatti il programma di questo fine settimana ci ...

Serie A, le lotte per la Champions e per la salvezza entrano nel vivo Archiviati i quarti di finale di Champions ed Europa League, è arrivato il momento di concentrarsi su una nuova giornata di Serie A.

Avversari Cosenza, il programma completo della 34ª giornata La vicenda Pescara verso una soluzione definitiva e nel frattempo si giocano 8 partite nel sabato dedicato interamente alla Serie B dopo l’anticipo di venerdì La Lega B ha cercato di risolvere la gran ...

