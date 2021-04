Risultati e classifica Serie A: Udinese, Samp e Sassuolo da 3 punti (Di sabato 17 aprile 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 31esima giornata di campionato. Parziali e marcatori Tutti gli aggiornamenti sulla 31esima giornata di Serie A che avrà luogo tra sabato 17 aprile e domenica 18 aprile: Risultati e marcatori delle partite. Si parte con Crotone-Udinese e Samp-Verona alle 15 Sabato 17 aprile Crotone-Udinese 1-2 (41? De Paul, 67? Simy, 73? De Paul)Sampdoria-Verona 3-1 (13? Lazovic, 46? Jankto, 73? rig. Gabbiadini, 83? Thorsby)Sassuolo-Fiorentina 3-1 LIVE (31? Bonaventura, 59? rig. Berardi, 62? rig. Berardi, 75? Lopez)Cagliari-Parma 0-1 LIVE (5? Pezzella) Domenica 18 aprile Milan-Genoa Ore 12.30 Atalanta-Juventus Ore 15.00 Bologna-Spezia Ore 15.00 Lazio-Benevento Ore ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 31esima giornata di campionato. Parziali e marcatori Tutti gli aggiornamenti sulla 31esima giornata diA che avrà luogo tra sabato 17 aprile e domenica 18 aprile:e marcatori delle partite. Si parte con Crotone--Verona alle 15 Sabato 17 aprile Crotone-1-2 (41? De Paul, 67? Simy, 73? De Paul)doria-Verona 3-1 (13? Lazovic, 46? Jankto, 73? rig. Gabbiadini, 83? Thorsby)-Fiorentina 3-1 LIVE (31? Bonaventura, 59? rig. Berardi, 62? rig. Berardi, 75? Lopez)Cagliari-Parma 0-1 LIVE (5? Pezzella) Domenica 18 aprile Milan-Genoa Ore 12.30 Atalanta-Juventus Ore 15.00 Bologna-Spezia Ore 15.00 Lazio-Benevento Ore ...

