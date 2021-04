Provenzano e le opportunità dal Recovery Plan

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 17 aprile 2021) L’AQUILA – . Dalle misure di rilancio per la fase post pandemia, in particolare dal, arrivano importanti possibilità per l’Abruzzo. Ne ha parlato il vicesegretario nazionale del Partito Democratico, già ministro per il Sud, nel corso dell’incontro organizzato dal Pd regionale che si è svolto in diretta L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: A Roccaraso gli Stati generali della montagna Zingaretti: “Il nemico è il virus, non le regole per combatterlo” Zingaretti attacca “chi combatte il Pd” Laura Boldrini dice no alle discriminazioni Le ricette di Zingaretti sul Mes Zingaretti invita a mettere la mascherina