Paolo Bonolis parla di Ciao Darwin e tira una frecciatina a Mediaset | Quante volte lo hanno replicato? Direi troppe

durante un'intervista per Tiscali , hato died ha risposto alla domanda provocatoria " ..aè sembrato che lo facessi con qualche senso di colpa, è vero? ". Aggiungendo poco dopo:

GiuseppeporroIt : Paolo Bonolis parla delle repliche di Ciao Darwin e lancia una stoccata a Mediaset #paolobonolis #ciaodawrin… - AzdoraL : RT @tvblogit: Domani in prima serata su Canale 5 torna #avantiunaltro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stefania Orlando e il duo comico d… - annu7tz23 : RT @tvblogit: Paolo Bonolis al Corriere della sera: ???'Il 20% della prima puntata di #avantiunaltro pure di sera mi ha fatto piacere. Credo… - iamyanchor : RT @tvblogit: Domani in prima serata su Canale 5 torna #avantiunaltro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stefania Orlando e il duo comico d… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Paolo Bonolis al Corriere della sera: ???'Il 20% della prima puntata di #avantiunaltro pure di sera mi ha fatto piacere. Credo… -

, durante un'intervista per Tiscali , ha parlato di Ciao Darwin ed ha risposto alla domanda provocatoria " ..a volte è sembrato che lo facessi con qualche senso di colpa, è vero? ". ...- - > L'intervista aIl conduttore ha rilasciato una intervista al sito del ' Corriere della sera ' in cui inizia parlando proprio del successo ottenuto dal suo quiz: 'Il 20% della ...Avanti un altro pure di sera ascolti, Paolo Bonolis confessa: "C'è bisogno di uno sgrossamento dell’ansia" La scorsa settimana è iniziato Avanti un altro ...Intervistato dal "Corriere della Sera" Paolo Bonolis racconta dei suoi esordi televisivi mostrandosi entusiasta per l'ottimo successo ottenuto da "Avanti un altro! Pure di sera".