Open Arms, Salvini rinviato a giudizio per ipotesi di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio Dal gup di Palermo (Di sabato 17 aprile 2021) Matteo Salvini, ex ministro dell'Interno, andrà a processo. Lo ha rinviato a giudizio il giudice per l'udienza preliminare di Palermo con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Il caso è quello della nave di Open Arms con a bordo migranti che necessitavano di un approdo dopo essere stati salvati in mare.

