Open Arms | Salvini “Al processo emergerà la verità”

(Di sabato 17 aprile 2021) “Se qualcuno gira per tredici giorni nel Mediterraneo in attesa di raccogliere altri immigrati, chi è il sequestratore? Chi è che gioca con la pelle di questi poveri ragazzi? Sono convinto che alemergeranno nuove”. Così Matteodopo l’udienza preliminare sul casoa Palermo in cui è stato rinviato a giudizio con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. bil/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms

Le reazioni della politica. L'attesa dellaprima di attraccare a Lampedusa "è stata una battaglia politica sostenuta da alcuni partiti. Questa non è una ong che si occupa di soccorso, è una ong che fa politica. E in tribunale ci ...Il giudice unico preliminare di Palermo ha rinviato a giudizio Matteo Salvini per il fatto, per aver tenuto al largo la nave delle ONG per alcuni giorni. Al contrario di Catania a Palermo non hanno voluto approfondire, rinviando il tutto al processo vero e proprio. Francamente il ...(ANSA) - PALERMO, 17 APR - Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini. Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d ...PALERMO (ITALPRESS) – “Quello che si è deciso in quest’aula ha un sapore politico più che giudiziario”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Palermo dopo il ri ...