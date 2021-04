Masters 1000 Monte Carlo: Tsitsipas doma Evans ed è il primo finalista (Di sabato 17 aprile 2021) Stefanos Tsitsipas pone fine all’incredibile corsa del britannico Daniel Evans ed è il primo finalista del Masters 1000 di Monte Carlo. Per lui si tratta della terza finale in un torneo di questa categoria. domani, nell’ultimo atto, affronterà uno tra il russo Andrey Rublev ed il norvegese Casper Ruud, giustiziere nella giornata di ieri del nostro Fabio Fognini. Masters 1000 Monte Carlo: il sogno di Evans s’infrange contro Tsitsipas Stefanos Tsitsipas interrompe i sogni di gloria del britannico Daniel Evans. Il tennista greco ha fatto sua la prima semifinale del Masters ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Stefanospone fine all’incredibile corsa del britannico Danieled è ildeldi. Per lui si tratta della terza finale in un torneo di questa categoria.ni, nell’ultimo atto, affronterà uno tra il russo Andrey Rublev ed il norvegese Casper Ruud, giustiziere nella giornata di ieri del nostro Fabio Fognini.: il sogno dis’infrange controStefanosinterrompe i sogni di gloria del britannico Daniel. Il tennista greco ha fatto sua la prima semifinale del...

