Iveco: Giorgetti, 'bene stop trattative con cinesi Faw Jiefang' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. – (Adnkronos) – "Accogliamo con favore e valutiamo positivamente la notizia del mancato perfezionamento della trattativa tra CNH e Faw Jiefang per la vendita di Iveco. Il governo italiano ha seguito con attenzione e attiva discrezione tutta la vicenda perché ritiene la produzione di mezzi pesanti su gomma di interesse strategico nazionale". Lo afferma in una nota il Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, commentando lo stop alla trattiva. "Il Mise, a questo punto, è pronto a sedersi al tavolo per intervenire per tutelare e mantenere questa produzione in Italia" conclude Giorgetti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

