Incredibile rimonta del Cagliari, 4-3 al Parma (Di sabato 17 aprile 2021) Cagliari (ITALPRESS) – Sette reti, due nel recupero e un risultato ribaltato all'ultimo respiro. Alla Sardegna Arena, il Cagliari ribalta il Parma sul 4-3 con le reti di Pereiro e Cerri oltre il 90? e torna a rilanciarsi per la rincorsa salvezza, affondando forse definitivamente i gialloblù, che avevano condotto sin dai primi minuti. Il protagonista assoluto nel primo terzo di gara è infatti Giuseppe Pezzella. Il terzino sinistro dei ducali fa saltare il banco dopo 5? con un mancino al volo dal limite dopo il corner respinto dai sardi: Vicario, ancora chiamato a sostituire Cragno, non ci arriva e gli uomini di D'Aversa passano subito in vantaggio. Pezzella, dopo aver trovato il primo gol in Serie A, sfiora addirittura la doppietta ma al 26? rischia grosso nella propria area. Valeri, su segnalazione dell'assistente, indica il dischetto ...

