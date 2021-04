Il Cammino di Dante: sulle tracce del Poeta a piedi tra Firenze e Ravenna (Di sabato 17 aprile 2021) Sul nostro bellissimo stivale sono tanti e bellissimi i cammini da fare a piedi che promuovono un modo di viaggiare lento e meditativo, capace di avvicinarsi il più possibile al ritmo della natura. C’è la Via Francigena, la più famosa e tra le più percorse, il nuovo Sentiero dei Parchi, ma anche tantissime altre vie Romee che attraversano la penisola, formando un intreccio di percorsi che spesso si affiancano e si intersecano, soprattutto nella fascia compresa tra il Fiume Po e Roma. E per percorrerle serve ben poco, uno zaino, scarpe da trekking, abbigliamento tecnico e pochissimo di più. Tenda e sacco a pelo sono un’opzione per i più giovani e temerari, ma in tutti i cammini si trovano comode strutture ricettive che accolgono i viandanti in cerca di ristoro. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) Sul nostro bellissimo stivale sono tanti e bellissimi i cammini da fare a piedi che promuovono un modo di viaggiare lento e meditativo, capace di avvicinarsi il più possibile al ritmo della natura. C’è la Via Francigena, la più famosa e tra le più percorse, il nuovo Sentiero dei Parchi, ma anche tantissime altre vie Romee che attraversano la penisola, formando un intreccio di percorsi che spesso si affiancano e si intersecano, soprattutto nella fascia compresa tra il Fiume Po e Roma. E per percorrerle serve ben poco, uno zaino, scarpe da trekking, abbigliamento tecnico e pochissimo di più. Tenda e sacco a pelo sono un’opzione per i più giovani e temerari, ma in tutti i cammini si trovano comode strutture ricettive che accolgono i viandanti in cerca di ristoro.

Advertising

specchiodisesto : #Dante: la sfida della politica e il cammino dell’amore. Nuovo incontro in streaming del #CentroCulturaleDiMilano - news_ravenna : 'Tamo Dante': una doppia mostra per raccontare il cammino del Sommo Poeta in Romagna - DivinaCommediaQ : RT @newman_it: #camminarecondante Il prof. #Arnone presenta i canti XXX e XXXI del #Purgatorio: la scoperta della signoria dell'Amore, l'at… - newman_it : #camminarecondante Il prof. #Arnone presenta i canti XXX e XXXI del #Purgatorio: la scoperta della signoria dell'Am… - giovannidalloli : 'Tamo Dante': una doppia mostra per raccontare il cammino del Sommo Poeta in Romagna -

Ultime Notizie dalla rete : Cammino Dante I talenti del poeta Alighieri visti dal soglio di San Pietro Dante è profeta di speranza con l'esplicita missione di "mettere in moto un cammino di liberazione da ogni forma di miseria e di degrado umano", dove il traguardo è la felicità sia come pienezza di ...

Il Divino Cammino: opera Dante narrata da Anderloni, musica di Palmas Un percorso che intreccia notizie e aneddoti sulla vita di Dante, la fascinazione per il suo poema, ... in collaborazione con l'associazione L'Officina delle idee , 'Il Divino Cammino' ripropone la ...

Il Cammino di Dante: sulle tracce del Poeta a piedi tra Firenze e Ravenna Il trekking che unisce Firenze a Ravenna ripercorrendo i sentieri lungo i quali il Poeta scrisse la Divina Commedia.

"Il Diviino Cammino" di Anderloni e Marras nel vulcano spento di Ittireddu - Omaggio a Dante Teatro, musica e ambiente nel segno di Dante Alighieri: si intitola "Il Divino Cammino" l'evento in programma sabato 15 maggio (ore 17) nel suggestivo scenario del vulcano spento di Monte Lisir ...

è profeta di speranza con l'esplicita missione di "mettere in moto undi liberazione da ogni forma di miseria e di degrado umano", dove il traguardo è la felicità sia come pienezza di ...Un percorso che intreccia notizie e aneddoti sulla vita di, la fascinazione per il suo poema, ... in collaborazione con l'associazione L'Officina delle idee , 'Il Divino' ripropone la ...Il trekking che unisce Firenze a Ravenna ripercorrendo i sentieri lungo i quali il Poeta scrisse la Divina Commedia.Teatro, musica e ambiente nel segno di Dante Alighieri: si intitola "Il Divino Cammino" l'evento in programma sabato 15 maggio (ore 17) nel suggestivo scenario del vulcano spento di Monte Lisir ...